Katar emirinin süper lüks yatı 'Al Lusail' Bodrum'a demirledi - Son Dakika

KATAR Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin süper lüks yatı 'Al Lusail' Bodrum'a demir attı.

Katar Emiri al-Thani'nin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı 'Al Lusail', Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a demir attı. Bodrum limanına demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı. Yatta, kimlerin kaldığı öğrenilemezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustos'ta yine Katar emirinin ailesine ait olduğu bildirilen 'Katara' isimli mega yat da Bodrum'a demirlemişti. Katara, önceki gün iskeleden ayrılarak Bodrum açıklarına demirledi. Güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, yapımı 2017'de tamamlanan 'Al Lusail' adlı yatta, 36 misafir kalabiliyor. Helikopter pisti olan yatta, asansör, spor ve sinema salonu ile yüzme havuzu bulunuyor.