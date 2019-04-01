Katar Emniyet Milli Takımı Çiçeklerle Karşılandı
49 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün (İEM) 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda' yer alacak ülkeler İstanbul'a gelmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:34 Kaynak: DHA
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