Son Dakika Haberleri: Katar Emniyet Milli Takımı Çiçeklerle Karşılandı

Katar Emniyet Milli Takımı Çiçeklerle Karşılandı

49 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün (İEM) 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda' yer alacak ülkeler İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Katar Emniyet Milli Takımı Çiçeklerle Karşılandı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün (İEM) 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda' yer alacak ülkeler İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde turnuvada yer alacak Katar Emniyet Milli Takımı da İstanbul'a geldi. Katar kafilesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü temsilcileri tarafından Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. 

Türkiye, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Katar'ın yer alacağı turnuvanın kura çekimi bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk maçların yarın oynanacağı turnuvada, final müsabakası 6 Nisan Cumartesi günü saat 16: 30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:34 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Katar, İstanbul, Spor
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