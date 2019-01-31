Son Dakika Haberleri: Katar Emniyet Teşkilatı'ndan Tff'ye Ziyaret

Katar Emniyet Teşkilatı'ndan Tff'ye Ziyaret

1 saat önce

Katar'da 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası sürecinde alınacak güvenlik önlemlerine hazırlık amacıyla Türkiye'de incelemelerde bulunan Katar Emniyet Teşkilatı heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Katar Emniyet Teşkilatı'ndan Tff'ye Ziyaret, System.String[]
Katar'da 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası sürecinde alınacak güvenlik önlemlerine hazırlık amacıyla Türkiye'de incelemelerde bulunan Katar Emniyet Teşkilatı heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

TFF'nin Beykoz/ Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri ile Katar Emniyet Teşkilatı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Abdul Aziz Abdullah Al-Ansari başkanlığındaki Katar Emniyet Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Ziyaret kapsamında TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, E-Bilet Müdürü Kerem Bilgin, Akreditasyon Sorumlusu Yahya Bolun tarafından Katar Emniyet Teşkilatı temsilcilerine; kanun, yönetmelik ve Futbol Federasyonu'nun kendi mevzuatındaki spor güvenlik konuları, Federasyonun kendi marka projeleri olan "Güvenlik Sistemi Geliştirme Projesi (cctv, turnike, kontrol odası)", "E-Bilet Projesi" ve "Akreditasyon Sistemi projesi" konularında bilgi verildi. Konuk heyet TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de gezdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Katar, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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