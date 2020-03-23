Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı - Son Dakika
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Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı

31 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi.

Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 501'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 4 kişinin daha iyileşmesiyle bu sayısının da 37'ye ulaştığı aktarıldı.

Fas

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 9 kişide daha virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 143'e çıktığını ifade etti.

Elyubi, ayrıca 2 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5'e ulaştığını kaydetti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 128'e yükseldiğini söyledi.

Cabir, yeni vakalar arasında biri 2 aylık bebek, diğeri 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Katar, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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