Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi - Son Dakika

Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti.

Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ziyaret için başkent Doha'da bulunan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ile bir araya geldi.

İkili iş birliği ilişkileri ve ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede Al Sani, Katar'ın Filistin ulusal uzlaşısının gerçekleşmesine tam destek verdiğini söyledi.

Katarlı Bakan, ülkesinin Filistin meselesi için, uluslararası kararlar, Arap Barış Planı ve iki devletli çözüm temelinde adil bir çözümü de desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, Katar'ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD'ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamış, Doha yönetimi ise normalleşme iddialarını yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkı tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 05:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş         
23:28
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı         
23:11
Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi         
15:57
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu         
12:42
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı         
11:17
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular         
09:45
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 06:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei