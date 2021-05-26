Katar, Gazze'nin yeniden inşasına 500 milyon dolar katkıda bulunacak - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Katar'ın Gazze'nin yeniden inşasına 500 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

İsrail güçlerinin saldırılarına hedef olan Gazze'nin yenide inşasına Katar'dan yardım açıklaması geldi. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani yaptığı açıklamada, Katar'ın Gazze'nin yeniden inşasına 500 milyon dolar katkıda bulunacağını belirtti. El Thani, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin direktifi ile Katar Devleti, Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolarlık destek verdiğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca El Thani, Katar'ın Arap Barış Girişimi'ne uygun olarak bağımsız devletlerini kurarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak adına Filistinlileri desteklemeye devam edeceğine söz verdi.

ABD'de de Gazze'ye yardım edeceğini açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım isteyeceğini belirtmişti. Blinken, ABD'nin Gazze'ye acil afet yardımı olarak 5,5 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) 32 milyon dolar katkı sağlayacağını da ifade etmişti.

Mısır'dan Gazze'ye 500 milyon dolar yardım

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail'in onayıyla yıllarca abluka altındaki Gazze'ye nakit para yardımı sağlayan Katar, yılın başından bu yana Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yardım sözü vermişti. - DOHA