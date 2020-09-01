Katar, Gazze'ye "gelişmiş Kovid-19 test cihazı" bağışladı - Son Dakika

Katar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek amacıyla Gazze'ye bir adet "gelişmiş Kovid-19 test cihazı" ve yaklaşık 20 bin test çubuğu bağışladı.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle Gazze'deki sağlık sektörüne 1 adet gelişmiş Kovid-19 test cihazının yanı sıra yaklaşık 20 bin test çubuğu sağlandığını belirtti.
İmadi, test cihazı ve çubukların maliyetinin yaklaşık 150 bin dolar olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:35 - Kaynak: AA
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