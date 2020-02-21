Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı'ndan yardım kuruluşlarına çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı'ndan yardım kuruluşlarına çağrı - Son Dakika

Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı'ndan yardım kuruluşlarına çağrı

6 saat önce

"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun gerçek bir felakete işaret ettiği uyarısında bulunarak, ilgili tüm kuruluşları yardımlarının miktarını artırmaya çağırdı.

Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı'ndan yardım kuruluşlarına çağrı, System.String[]

"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun gerçek bir felakete işaret ettiği uyarısında bulunarak, ilgili tüm kuruluşları yardımlarının miktarını artırmaya çağırdı.

İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde bir dizi projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Tüm yardım kuruluşlarına, Gazze'ye yaptıkları insani yardımı artırmaları çağrısında bulunan İmadi, "Gazze'deki insani durum, gerçek bir felakete işaret ediyor." ifadelerini kullandı

Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın Gazze'deki 120 bin ihtiyaç sahibi aileye 100'er dolar yardım yapmak üzere 12 milyon dolar tahsis etmesi ve ihtiyaç sahiplerine 500'er dolar evlilik yardımında bulunması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.

Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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