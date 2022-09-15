Katar'ın yeni logosu belli oldu

Katar, halkın geleneklerini ve kültürünü temsil eden 4 sembolün yer aldığı yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Hükümet İletişim Ofisine dayandırdığı habere göre, ülkenin yeni logosu, her biri ayrı bir önem taşıyan palmiye ağacı, kayık, kılıç ve deniz olmak üzere 4 sembolden oluşuyor.

Logodaki semboller yerli halkın kültür ve geleneklerini yansıtıyor.

Logoda kullanılan palmiye ağacı, Katar yönetiminin ve halkının cömertliği ile bu ağaca olan derin ilgisini gösteriyor.

Tekne ise 1900 yılında yapılan ülke tarihindeki ilk geleneksel motorlu tekneyi simgeliyor.

Katar'ın kurucusu Casim bin Muhammed bin Sani'nin kılıcını ve sahibinin bilgelikle bağlantılı güç ve cesaretini sembolize eden kılıç imgesinin de yer aldığı logoda, Katar'ın mirasının en belirgin özelliklerinden biri olan deniz sembolü de yer alıyor.

Logoda ayrıca Katar'ın kurucusu Şeyh Casim bin Muhammed'in el yazısına dayandırılan yeni geliştirilmiş bir yazı tipi kullanıldı. İngiliz kaligrafisinde de benzer şekilde Arap kaligrafisinden ve el hareketlerinden esinlenildiği belirtildi.