Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor - Son Dakika

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Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor
7 saat önce
Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.
Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.
Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.
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