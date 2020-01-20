Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor - Son Dakika

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

7 saat önce

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor, System.String[]

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.

Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.

Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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