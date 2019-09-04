Son Dakika Haberleri: Katar Hava Yolları'ndan yeni destinasyonlar
Son Dakika Güncel Haber

Katar Hava Yolları'ndan yeni destinasyonlar

4 saat önce

Katar Hava Yolları, Kiev'den ABD'nin 10 şehrine uçuş başlattı.

Katar Hava Yolları'ndan yeni destinasyonlar, System.String[]

Katar Hava Yolları, Kiev'den ABD'nin 10 şehrine uçuş başlattı.


Katar Hava Yolları Ukrayna ofisinden yapılan açıklamaya göre, 18 bin 500 grivnadan (yaklaşık 600 dolar) başlayan fiyatlarla satılan biletlerle, ABD'nin Washington, Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, Huston, Atlanta, Miami ve Philadelphia şehirlerine uçmak mümkün olacak.


Öte yandan, Kiev - New York biletleri ise 19 bin 100 grivnadan, Los Angeles biletleri ise 20 bin 100 grivnadan başlayan fiyatlarla satılacak.


Katar Hava Yolları 2017'nin Ağustos ayında, Kiev - Doha uçuşlarına başlamıştı. - KİEV

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Katar, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması
Starbucks'ta Müslüman müşteriye ayrımcılık: Aziz ismi kahve bardağına ISIS olarak yazıldı Dolar düşüşünü 5. güne taşıdı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar Hava Yolları'ndan yeni destinasyonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]