Katar Hava Yolları yeniden Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı - Son Dakika

Katar Hava Yolları yeniden Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı

07.01.2021 23:01
Katar Hava Yolları yeniden Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı, System.String[]

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Körfez krizinin çözülmesinin ardından yaklaşık 3,5 yıl sonra Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Körfez krizinin çözülmesinin ardından yaklaşık 3,5 yıl sonra Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Hava Yolları, bu akşam itibarıyla bazı uçuşlarını yeniden Suudi Arabistan hava sahasından yönlendirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının kullanıldığı ilk uçuşun bugün 20.45'te Doha'dan Johannesburg'a gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şirket, Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de başlayan krizle birlikte Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Hava Yolları yeniden Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı - Son Dakika


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