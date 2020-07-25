Katar Havayolları 4 ay aradan sonra Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 11 Haziran'da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen havayollarından olan Katar Havayolları, bugün gerçekleşen seferiyle beraber Sabiha Gökçen Havalimanı'na 4 aylık aradan sonra dönmüş oldu. Doha'dan gelen uçak apronda su takı ile karşılandı ve uçağın kapısında da bir hoşgeldin töreni düzenlendi. İSG Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong ve İSG yetkilileri Katar Havayolları ekibine çiçek sunarak, hoşgeldiniz dediler.

Karşılama törenine katılan Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, şirket olarak Türk havacılık sektörüne inandıklarını söyleyerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeniden sefer düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra İSG yetkilileri ve uçuş ekibi, uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk etapta haftada üç sefer olarak planlanan Doha - Sabiha Gökçen uçuşları, 1 Ağustos itibarıyla haftanın her günü olarak icra edilecek. Ödüllü havayolu şirketi böylece, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve Bodrum'a yaptığı uçuşlar ile Türkiye'de 5 noktaya tekrar uçmaya başlamış olacak.