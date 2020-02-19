Katar Havayolları IAG'deki payını yüzde 25.1'e yükseltti

Katar Havayolları, Çarşamba günü, 600 milyon dolarlık yeni hisse alımıyla, International Airlines Group'taki (IAG) payını yüzde 21.4'ten, yüzde 25.1 düzeyine yükselttiğini açıkladı.

Londra, Birleşik Krallık merkezli ve Madrid, İspanya'da tescilli ofisi olan İngiliz-İspanyol çokuluslu havayolu holdingi International Airlines Group (IAG), British Airways ve ispanyol Iberia Havayolları'nın Ocak 2011'de birleşmeleriyle oluşturuldu.

IAG'nin, British Airways ve Iberia Havayolları dışında, yine İspanya merkezli Vuelung ve Irlanda merkezli Aer Lingus havayolları şirketlerinde de payı bulunuyor.

Katar Havayolları CEO 'su Akbar Al Baker, "Söz konusu yatırımımızdan bugüne kadar oldukça olumlu sonuçlar aldık ve yeni hisse alımıyla şirketteki payımızı artırdığımıza ilişkin açıklamamız, IAG ve onun stratejilerine güçlü bir destek verdiğimizin kanıtıdır" dedi.

Katar Havayolları, IAG'ye ilk yatırımını, 2015 yılında yüzde 9.99 pay alarak yaptı. katar Havayolları'nın ayrıca China Southern, Cathay Pacific havayolları şirketlerinde de payı bulunuyor.