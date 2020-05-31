Katar Havayolları ile BM arasında insani yardım ulaştırma anlaşması - Son Dakika

Katar Havayolları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile tüm dünyada yerlerinden edilmiş kişilere insani yardım ulaştırılması konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Katar Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, BMMYK ile yapılan anlaşma kapsamında Katar Havayolları'na ait kargo ve yolcu uçaklarının dünyada yerlerinden edilmiş kişilere insani yardım taşıyacağı belirtildi.

Anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtilen açıklamada, bu kapsamda 200'den fazla uçağın bulunduğu Katar Havayolları filosunun kullanılabileceği kaydedildi.

175 bin tondan fazla tıbbi yardım taşındı

Öte yandan Katar Havayolları Ceosu Ekber el-Bakir, yaptığı yazı açıklamada, Katar Havayolları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sırasında yardımların dünyanın farklı noktalarına taşınmasına öncülük etmek için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Bakir, Katar Havayolları'nın salgının başlamasından bu yana 175 bin tondan fazla yardımların farklı ülkelere taşındığını kaydetti.

Katar, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana dünya çapında 3 kıtada birçok ülkeye tıbbi yardım ulaştırdı.

Dünya çapında Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla yapılan tıbbi yardımlar Katar Hava Yolları ve Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla taşındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla yapılan tıbbi yardımlar Çin, İtalya, Filistin, Gazze ve İran'ın yanı sıra Tunus, Lübnan, Cezayir, Somali, Nepal, Ruanda, Afganistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya ve Sırbistan dahil 3 kıtada birçok ülkeye gönderildi.

Yardımlar, Dışişleri Bakanlığına bağlı Katar Kalkınma Fonu (QFFD) gözetiminde yapılıyor.