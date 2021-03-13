Katar Hayır Derneği'nden, işitme engelli Suriyelilere işitme cihazı - Son Dakika

Katar Hayır Derneği, Elbeyli Kampı'ndaki işitme engelli 64 Suriyeliye tıbbi işitme cihazı sağladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbeyli Kampı yönetimiyle koordineli olarak, tıbbi işitme cihazına ihtiyaç duyulan vakaların belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Yapılan tarama sonrasın 64 hastaya işitme cihazı teslim edildi.

İşitme cihazına kavuşan 67 yaşındaki Hacı Ahmed, Suriye'de evinin vurulmasıyla işitme kaybı yaşadığını belirterek, "Duymamak zormuş. Yolda yürürken bir arabanın bana çarpabileceğini duyamıyorum. Çünkü hiçbir şey duyamıyordum. Kampa 5 yıl önce geldim. Her yıl duymam daha da azalıyordu. Hamdolsun bugün duymaya başladım. İnsanların sesini duyuyorum ve keyifleniyorum. Bu iki kulaklığı taktıktan sonra 20 yaşıma geri döndüm." ifadelerini kullandı.