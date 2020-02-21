Katar Hayır Kurumu ve İHH'den İdlib'e 45 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Hayır Kurumu ve İHH'den İdlib'e 45 tır insani yardım - Son Dakika

Katar Hayır Kurumu ve İHH'den İdlib'e 45 tır insani yardım

7 saat önce

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib bölgesine 45 tır insani yardım gönderildi.

Katar Hayır Kurumu ve İHH'den İdlib'e 45 tır insani yardım, System.String[]

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib bölgesine 45 tır insani yardım gönderildi.

Katar'da başlatılan " Şam'ın Hakkı" kampanyası kapsamında temin edilen yardımlar için Reyhanlı ilçesinde İHH Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Katar Charity İşletim Projeleri Sorumlusu Halid el Yafiay, yardım araçlarının insani yardıma yoğun şekilde ihtiyaç duyulan İdlib'deki sivillere gönderileceğini söyledi.

Yardım konvoyunun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağını belirten Yafiay, "Katar'dan çeşitli kurum ve kuruluşlarında desteği ile yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında güzel bir işe imza attık. Buradaki yardım araçlarının içerisinde, ekmek, gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi malzemeler var. Bu organizasyonu daha da genişleterek önümüzdeki hafta bir konvoy daha göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından yardım araçları Suriye'ye geçirilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Programa Katarlı hayırseverler ve İHH yetkilileri de katıldı.

Katar, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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