Katar Hayır Kurumundan İdlib'e yakacak yardımı - Son Dakika
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Katar Hayır Kurumundan İdlib'e yakacak yardımı

6 saat önce

Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) katkılarıyla Suriye'nin İdlib bölgesine 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.

Katar Hayır Kurumundan İdlib'e yakacak yardımı, System.String[]

Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) katkılarıyla Suriye'nin İdlib bölgesine 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Tosun, "Suriye içerisinde kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Katar Hayır Kurumunun katkılarıyla Suriye'de 307 bin litre mazot dağıtımında bulunduk. Yardımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen 1500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul faydalandı." ifadesini kullandı.

Suriye, İdlib, Katar, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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