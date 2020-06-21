Katar Hayır Kurumundan Yemenliler yararına BM'ye 2 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK), Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler yararına 2 milyon dolar yardımda bulunduğunu duyurdu.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMMYK'ya teslim edilen söz konusu meblağın, Komiserliğin su, barınak, sağlık hizmeti gibi hayat kurtarıcı yardımlar için açtığı fona aktarılacağı belirtildi.

Yemen'de her 5 kişiden 4'ünün insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu yardımın, ülkede büyük insani dramın yaşandığı bir zamanda gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde yardımların ve fonların sekteye uğramasının, BMMYK'nın sunduğu hizmetlerin durmasına sebep olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Katar Hayır Kurumu'nun, son 10 yılda BMMYK'nın insani yardım projelerine yaklaşık 45 milyon dolarlık fon sağladığı aktarıldı.