İran, Hint Büyükelçi'yi "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar" nedeniyle Bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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İran, Hint Büyükelçi'yi "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar" nedeniyle Bakanlığa çağırdı

05.06.2022 18:52
İran, Hint Büyükelçi'yi "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar" nedeniyle Bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak duyulan rahatsızlığı iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak duyulan rahatsızlığı iletti.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından görevden alınmasına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan'da bir televizyon programında Hz. Peygamber'e hakaret edilmesinin ardından Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran hükümeti ve halkının bu konudaki protestosu Hindistan Büyükelçisi'ne iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın bugün görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.???????

Partiden ihraç edilen Kumar ise partinin kararının kendisi için önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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