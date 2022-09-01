Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi - Son Dakika
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Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi

01.09.2022 23:36
Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi

Katar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İsrail ve İslami Cihad Hareketi arasında haftalarca süren gerilimden sonra "çatışmayı önlemenin" yollarını ele aldı.

Katar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İsrail ve İslami Cihad Hareketi arasında haftalarca süren gerilimden sonra "çatışmayı önlemenin" yollarını ele aldı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı İmadi ile Özel Koordinatör Wennesland'ın Gazze'deki ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

BM Koordinatörü Wennesland'a Filistin topraklarındaki insani durumla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi veren İmadi, ülkesinin çabalarını sürdüreceğini ve her türlü desteğiyle Filistin halkının yanında duracağını vurguladı.

İki taraf, Gazze sakinlerinin yaşam koşullarının bozulmasının artmasına neden olan daha fazla çatışmayı önlemek için ortak işbirliği yollarının yanı sıra Gazzelilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çözüm önerilerini görüştü.

İsrail, 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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