Katar ile Cezayir, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir birliği içinde - Son Dakika
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Katar ile Cezayir, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir birliği içinde

6 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Katar ile bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir birliği içinde olunduğunu belirtti.

Katar ile Cezayir, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir birliği içinde, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Katar ile bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir birliği içinde olunduğunu belirtti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Tebbun, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, Katar ile Cezayir delegasyonlarının yer aldığı görüşmede, tarafların ele aldığı Arap coğrafyası ve uluslararası konularla ilgili siyasi, iktisadi ve bölgesel meselelerde tam bir fikir birliği içinde olduğunu kaydetti.

Bu durumun devam etmesini temenni ettiğini aktaran Tebbun, Katar Emiri'ne ziyareti için teşekkür etti.

Katar Emiri de Cezayir'in bölgesel rolünün yanı sıra Arap dünyasında yaşanan pek çok anlaşmazlık konusundaki tutumundan övgüyle söz etti.

Arap dünyasında pek çok krizin yaşandığına işaret eden Sani, Cezayir'e bu konuda ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Katar Emiri, ayrıca Cezayir'de düzenlenecek Arap Birliği zirvesinin başarıyla sonuçlanmasını dilediğini aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı ve güzel geçtiğini ifade eden Katar Emiri, her konuda hem fikir olduklarını belirtti.

Sani, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

Katar Emiri, Cezayir'den önce Ürdün ve Tunus'u ziyaret ederek resmi temaslarda bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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