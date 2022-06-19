Katar Enerji Şirketinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu doğal gaz sahasının genişletilmesi projesiyle Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesinin 110 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar ile ENI arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı - Son Dakika

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