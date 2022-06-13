Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

13.06.2022 23:26
Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Katar ve Ermenistan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Katar ve Ermenistan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Emirlik Divanı'ndaki ofisinde kabul etti.

İki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi beklentilerinin ele alındığı görüşmede ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası öne çıkan meseleler masaya yatırıldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Doha ziyareti kapsamında ayrıca Katarlı mevkidaşı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.

Şeyh Halid ile Paşinyan, ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim, gıda güvenliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra karşılıklı çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşmelerin ardından taraflar arasında ortak öneme sahip meseleler hakkında siyasi istişareler yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı, QNA ile Ermenistan resmi ajansı Armenpress arasında haber alışverişi ve iş birliği mutabakatı, turizm ve çalışma faaliyetleri alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Taraflar arasında ayrıca Doha ile Erivan belediyeleri arasında kardeş belediye anlaşması, sağlık alanında ortak iş birliği anlaşması, eğitim, yüksek öğretim ve bilimsel araştırma alanında iş birliği anlaşmasının yanı sıra Katar Üniversitesi ile Erivan Üniversitesi arasında anlaşma imzalandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Doha ziyaretinin süresine ilişkin açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement