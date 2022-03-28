Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turu başladı - Son Dakika
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Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turu başladı

28.03.2022 19:39
Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turu başladı

Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turunun Katar'ın başkenti Doha'da başladığı belirtildi.

Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turunun Katar'ın başkenti Doha'da başladığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Al Sani açıklamada, 20'ncisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ı ağırlamaktan ve stratejik diyaloğun ilk turunun başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ülkesinin Fransa ile ilişkilerine değer verdiğini belirten Al Sani, bu ilişkinin, iki ülke halkının menfaatine hizmet edecek, uluslararası hukuka uygun olarak bölgede barış ve istikrarı sağlayacak şekilde geliştirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Diyaloğun ilk turu çerçevesinde, "iki ülke arasındaki iş birliği ve bunu geliştirmenin yollarının yanı sıra Çad uzlaşısı, Lübnan'daki siyasi gelişmeler, Afganistan, Filistin meselesi, Libya ve İran nükleer müzakere dosyası" başta olmak üzere ortak öneme sahip konular tartışıldı.

Taraflar, savunma, güvenlik, ekonomi, yatırım, enerji, eğitim, kültür, bilimsel araştırmalar, iklim değişikliği, çevre ve spor dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki Katar-Fransız stratejik diyaloğuna bağlı ortak çalışma komitelerinin çıktılarını ele aldı.

Diyalog görüşmelerinde ayrıca taraflar, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması, uluslararası hukuka ve uluslararası insan haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra uluslararası dosyalar ve diğer bölgesel meseleler hakkında fikir birliğinin önemini vurguladı.

Fransız Bakan, Katar Emiri Şeyh Temim'le görüştü

Fransız Bakan Le Drian ayrıca süresi belirtilmeyen Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edildi.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim ile Le Drian, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası öne çıkan gelişmeler ele alındı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Fransa, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ile Fransa arasındaki stratejik diyaloğun ilk turu başladı - Son Dakika


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