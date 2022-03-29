Katar ile Mısır 5 milyar dolarlık yatırım ve ortaklık için anlaştı - Son Dakika
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Katar ile Mısır 5 milyar dolarlık yatırım ve ortaklık için anlaştı

29.03.2022 15:49
Katar ile Mısır 5 milyar dolarlık yatırım ve ortaklık için anlaştı

Katar, Mısır'da gelecek dönemde toplam 5 milyar dolar değerinde bir dizi yatırım ve ortaklık konusunda Kahire ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Katar, Mısır'da gelecek dönemde toplam 5 milyar dolar değerinde bir dizi yatırım ve ortaklık konusunda Kahire ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede taraflar, "istişarenin sürdürülmesi, her alanda iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında ortak bir komite kurulmasından" duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, ekonomi ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde tarafların Mısır'da ilerleyen dönemlerde 5 milyar dolarlık bir dizi yatırım ve ortaklık anlaşmasına vardığı belirtildi.

Doha ve Kahire dün yaptıkları ortak açıklamada, istişarenin sürdürülmesi, her alanda iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla iki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında ortak bir komite kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Yatırım, Kahire, Katar, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ile Mısır 5 milyar dolarlık yatırım ve ortaklık için anlaştı - Son Dakika


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