Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

12.06.2022 19:29
Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

Katar, Fransız enerji şirketi Total ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğal gaz sahasının genişletilmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Katar, Fransız enerji şirketi Total ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğal gaz sahasının genişletilmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, anlaşmayla Katar'ın 77 milyon tonluk yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesinin 110 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Anlaşma, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi ile Total Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanné tarafından imzalandı.

Katar'ın kuzeydoğusundaki doğal gaz sahasının genişletilmesine yönelik projede kar paylaşımının, yüzde 75'i Katar Enerji Şirketine, yüzde 25'i Total'e ait olacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

Bölgede 2025'e kadar üretime başlanması ve 28 milyar 570 milyon dolar maliyetle tamamlanması planlanan projenin, karbon ayak izinin azaltılması için sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına göre yürütüleceği bildirildi.

"Tarihi bir başarı"

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kabi, yaklaşık 10 yıldır yürütülen çabalar sonucu varılan anlaşmanın Katar ve dünya enerji endüstrisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kabi, "Kuzeydoğu sahasını geliştirme projesi, Katar'a büyük gelir kazandıracak ve doğal kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak tarihi bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Katar hükümetine ait "Katar Enerji Şirketi", hem ülkede hem de yurt dışında petrol ve doğal gaz alanlarında çeşitli yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Katar'ın kuzeydoğu kıyılarında 1971'de keşfedilen Kuzey Sahası rezervlerinin, dünyanın keşfedilen gaz rezervlerinin yüzde 10'una eşdeğer 900 trilyon kübik fit olduğu tahmin ediliyor.

Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı
Katar ile Total arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

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Kaynak: AA

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