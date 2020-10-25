Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.
Hatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nezaket ziyaretinde bulanan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel görüşmelerin ele alındığını belirtti.
Hatır, Büyükelçi Göksu ile gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Katar ile Türkiye arasında ikili ve bölgesel konular ele alındı - Son Dakika