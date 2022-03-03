Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü

03.03.2022 20:41
Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın başlattığı askeri operasyona ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın başlattığı askeri operasyona ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri tırmanışın yansımalarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden krizdeki son gelişmeleri gözden geçirirken, Al Sani, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani durumun ağırlaştırılmasından kaçınılması gereğinin altını çizdi.

Mevcut krizin barışçıl bir çözüme kavuşturulması için acilen ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Al Sani, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yana olduğunu yineledi.

Doha'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile patlak veren krizin çözümü için diplomatik yollara bağlı kalınması ve itidal çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Lavrov: 'Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey' Lavrov: 'Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin bahsettiği bir şey'

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Katar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement