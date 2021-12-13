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Katar ile Uruguay arasında bir dizi anlaşma imzalandı - Son Dakika

Katar ile Uruguay arasında bir dizi anlaşma imzalandı

13.12.2021 15:55
Katar ile Uruguay arasında bir dizi anlaşma imzalandı

Katar'ın, Uruguay ile spor, eğitim ve diplomasi eğitimi gibi alanlarda bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Katar'ın, Uruguay ile spor, eğitim ve diplomasi eğitimi gibi alanlarda bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile başkent Doha'da görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler diplomasi, eğitim, spor başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri geliştirme olanaklarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Pou'nun ziyareti sırasında Katar ile Uruguay arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Katar ve Uruguay dışişleri bakanlıklarına bağlı enstitüler arasında diplomatik eğitim için mutabakat zaptının da imzalandığına vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasında diplomatik pasaportlar başta olmak üzere resmi ve normal pasaport sahiplerinin vizesiz girişleri için de anlaşmalar imzalandığı aktarıldı.

Katar Emiri Al Sani, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Uruguay Devlet Başkanı Pou ile görüşmemiz çok verimli geçti. Görüşmede, Katar ile Uruguay arasındaki çeşitli alanlarda ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Uruguay, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ile Uruguay arasında bir dizi anlaşma imzalandı - Son Dakika


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