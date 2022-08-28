Katar, Typhoon uçaklarının ilk partisini İngiltere'den teslim aldı - Son Dakika
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Katar, Typhoon uçaklarının ilk partisini İngiltere'den teslim aldı

28.08.2022 00:18
Katar, Typhoon uçaklarının ilk partisini İngiltere'den teslim aldı

Katar'ın, 2022 Dünya Kupası süresince güvenliği sağlamak için kullanılacak Eurofighter Typhoon uçaklarının ilk partisini, İngiltere'den teslim aldığı belirtildi.

Katar'ın, 2022 Dünya Kupası süresince güvenliği sağlamak için kullanılacak Eurofighter Typhoon uçaklarının ilk partisini, İngiltere'den teslim aldığı belirtildi.

İngiltere ile 2017'de imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması kapsamında ilk uçakların teslimine başlandı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, F15-QA ve Rafale uçaklarından oluşan filonun parçası olan uçakların ilk partisinin, ülkenin doğusundaki Duhan Hava Üssü'ne ulaştığı ifade edildi ancak uçakların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Attiye'nin hava üssünde hazır bulunduğu ve uçakların hava gösterisini izledikleri kaydedildi.

Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturduğu ifade ediliyor.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

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Kaynak: AA

England, Katar, Güncel, Son Dakika

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