Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi Nevşehir'de - Son Dakika

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi Nevşehir'de

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki çeşitli turistik merkezleri ziyaret eden Al Şafi, Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi. Al Şafi'ye Nevşehir Kalesi etrafındaki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi hakkında bilgi veren Arı, alanı önümüzdeki aylarda turizme açmayı planladıkları kaydetti.

Alanda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Al Şafi ile istişarede bulunan Arı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Katar büyükelçimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Yaptığımız verimli görüşme neticesinde sürprizlere hazır olun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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