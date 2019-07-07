Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi restorasyon çalışmalarını inceledi
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi eski çarşıların restore çalışmalarını yerinde inceledi.
Katar
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
'ın Ankara
Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mardin
'in Midyat
ilçesinde tarihi eski çarşıların restore çalışmalarını yerinde inceledi.
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, cumhuriyet tarihinin Midyat ilçesinde yapılan ilk camisi olarak bilinen Cevat Paşa
Camisi'ni ziyaret etti. Caminin içindeki nakışlı taşları ve mihrabı inceleyen Al-Shafi daha sonra Galuşke Hanı ve gümüş telkari dükkanlarının bulunduğu tarihi çarşıyı gezdi. Burada esnafla tokalaşan Al-Shafi, vatandaşların büyük ilgisini gördü. Esnafla Arapça konuşan Al-Shafi daha sonra Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin
ile birlikte Midyat'ın tarihi yerlerini gezdi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin daha sonra Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi'ye plaket takdim etti. - MARDİN
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