Son Dakika Haberleri: Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi restorasyon çalışmalarını inceledi
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi restorasyon çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi eski çarşıların restore çalışmalarını yerinde inceledi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi restorasyon çalışmalarını inceledi, System.String[]
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi eski çarşıların restore çalışmalarını yerinde inceledi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, cumhuriyet tarihinin Midyat ilçesinde yapılan ilk camisi olarak bilinen Cevat Paşa Camisi'ni ziyaret etti. Caminin içindeki nakışlı taşları ve mihrabı inceleyen Al-Shafi daha sonra Galuşke Hanı ve gümüş telkari dükkanlarının bulunduğu tarihi çarşıyı gezdi. Burada esnafla tokalaşan Al-Shafi, vatandaşların büyük ilgisini gördü. Esnafla Arapça konuşan Al-Shafi daha sonra Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte Midyat'ın tarihi yerlerini gezdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin daha sonra Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi'ye plaket takdim etti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Midyat, Ankara, Katar, Güncel
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