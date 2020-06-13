Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir'de - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi kentte misafir etti.



Akşam saatlerinde Nevşehir'e gelen Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Rasim Arı ile de bir araya gelen konuk büyükelçi bir süre Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında sohbet etti. Büyükelçi Salim Mübarek Al Şafi'ye Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi hakkında bilgiler veren Arı, kısa süre içerisinde turizme açmayı planladıkları alan ile birlikte dünya turizmine yeni bir destinasyon kazandıracaklarını belirtti. 6. Yüzyıl'dan günümüze sürekli bir yaşamın olduğu ve içerisinde çok sayıda kaya oyma yaşam alanı, mezar odaları, su tünelleri ve kilisenin bulunduğu bölgenin turizme açılması öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Al Şafi'ye bilgiler veren Arı, karşılıklı istişarelerde bulundu.



Arı görüşme sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Katar büyükelçimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Yaptığımız verimli görüşme neticesinde sürprizlere hazır olun." dedi. - NEVŞEHİR