Katar Hava Gözlem İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu su ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarların da eşlik ettiği belirtildi.

Katar 'ın başkenti Doha ve bazı bölgelerinde yoğun yağışlar etkili oldu.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar'da yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı - Son Dakika

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