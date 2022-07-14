Katar 365, aileler için lüks sağlık tesislerinden toprakla iç içe çevre dostu bir çiftliğe, sağlıklı yaşamın Katar'da nasıl önem kazandığını ve büyük bir sektöre dönüştüğünü keşfediyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar'ın büyüyen sağlıklı yaşam sektörü neler vadediyor? - Son Dakika

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