Katar'ın desteğiyle Gazze'de ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye göz ameliyatı yapıldı - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye göz ameliyatı yapıldı.

Gazzeliler, "Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi"nin 2 milyon dolarlık desteğiyle bölgedeki Saint John Göz Hastanesinde ameliyat edildi.

Komite tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşam koşullarının kötüleşmesi ve sağlık alanındaki acil ihtiyaca binaen bu yardımın sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Komite Başkanı Muhammed el-İmadi de insani durumun gün geçtikçe kötüye gittiği Gazze'de göz ameliyatı masraflarını karşılayamayacak çok sayıda kişi olduğuna dikkati çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Bu kapsamda görevlendirilen Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin 2 yıl boyunca bölgeye maddi yardım sağlaması bekleniyor.