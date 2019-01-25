Son Dakika Haberleri: Katar'ın Gazze Fonları BM ile Koordineli Şekilde İnsani Projelere Harcanacak

Katar'ın Gazze Fonları BM ile Koordineli Şekilde İnsani Projelere Harcanacak

3 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin basın açıklaması Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Katar'dan Gazze'ye gönderilen fonların Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak insani projeler için harcanacağını açıkladı.

Katar'ın Gazze Fonları BM ile Koordineli Şekilde İnsani Projelere Harcanacak, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin basın açıklaması Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Katar'dan Gazze'ye gönderilen fonların Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak insani projeler için harcanacağını açıkladı.

Hamas'ın, "İsrail'in siyasi şantaj malzemesi yaptığı ve buna izin vermemek üzere Katar fonlarını almayı reddettiği" açıklamasından sonra İmadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas, Katar fonlarını kabul etmeme kararını bize bildirdikten sonra Gazze'ye gönderilen fonlar Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak insani projeler için harcanacak." dedi.

"Bazı taraflar (isimlendirilmemiş) Katar fonlarını 'dolar karşılığında' Filistin halkının iradesini kırmak, direniş gruplarının vatanseverliğini sorgulamak ve Filistinlilerin dolar karşılığında sükuneti sağlaması bağlamında konumlandırıyor. Bu doğru değildir." ifadelerine yer veren İmadi, Katar'ın bu fonlar aracılığıyla Filistinlilerin çektiği acıyı hafifletmek ve insani yaşam problemlerini çözmeyi hedeflediğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: AA

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