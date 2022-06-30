Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt, ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor - Son Dakika
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Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt, ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor

30.06.2022 11:43

Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti, özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen kostümler arasında yer alıyor.

Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti, özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen kostümler arasında yer alıyor.

Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor.

Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt, özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

Bişt, Katar'ın geleneksel ve egzotik çarşısı "Vakıf Çarşısı'nda" pek çok dükkanda farklı renk ve çeşitleriyle satışa sunuluyor.

Bişti, ulusal kimliğin bir parçası olarak görüyorlar

Katar'da yaşanan gelişmelere ve modern dünyanın yeni giyim çizgilerine rağmen Katarlılar, bişt giymekten vazgeçmiyor.

Gelenek ve göreneklerine bağlı olan ülke vatandaşları, bişti ulusal kimliğin bir parçası olarak görüyor.

Günlük olarak giyilmeyen bu kıyafet, bayram, düğün, ulusal münasebetler gibi özel günlerde daha çok tercih ediliyor.

Bişt ayrıca, mezuniyet törenlerinde de cübbe olarak giyiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt, ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor - Son Dakika

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