Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan 'birbirimizi güçlendiriyoruz' mesajı - Son Dakika

Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı

6 saat önce

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden...

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan birbirimizi güçlendiriyoruz mesajı

İstanbul, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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