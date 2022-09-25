Katar, Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklığı TotalEnergies ile kurdu - Son Dakika
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Katar, Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklığı TotalEnergies ile kurdu

25.09.2022 00:44
Katar, Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklığı TotalEnergies ile kurdu

Katar'ın petrol şirketi QatarEnergy, dünyanın en büyük doğal gaz (LNG) sahası olan Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklık anlaşmasını Fransız TotalEnergies ile imzaladı.

Katar'ın petrol şirketi QatarEnergy, dünyanın en büyük doğal gaz (LNG) sahası olan Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklık anlaşmasını Fransız TotalEnergies ile imzaladı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, anlaşma, başkent Katar'da düzenlenen törenle imzalandı.

İmzaları, Katar Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy CEO'su Saad el-Kaabi ile TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne attı.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre, TotalEnergies, projede yüzde 25 olan toplam uluslararası ortaklık hissesinin yüzde 9,375'ini alırken, QatarEnergy yüzde 75 hisseye sahip olacak.

Haberde, TotalEnergies'in, Katar'daki en büyük doğal gaz sahası genişletme projesine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmasının planlandığı ifade edildi.

Kuzey Sahası genişletme projesi, Kuzey Sahası-Doğu ve Kuzey Sahası-Güney olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

Katar daha önce Kuzey Sahası-Doğu genişletme projesi için de 5 ortaklık anlaşması imzalamıştı.

İmza töreninde konuşan Kaabi, Katar'ın dünyada artan yakıt talebi doğrultusunda doğal gaz üretimini ve bu gazı sıvılaştırma kapasitesini artırmaya çalıştığını söyledi.

Kaabi, projenin, Katar'da LNG üretimini 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkaracağını ve TotalEnergies ile diğer uluslararası petrol şirketlerinin, bu projede toplamda yüzde 25'lik hisseye sahip olacağını dile getirdi.

Dünyanın artan enerji ihtiyacını en temiz enerji türlerinden biri olan LNG ile karşılama yolunda çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Kaabi, Katar'ın enerji politikasının gereği olarak ürettikleri ürünlerde karbon yoğunluğunu azaltmak için büyük yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Kaabi, projenin uluslararası şirketlere ayrılan yüzde 25'lik kısmının geri kalanı için Alman enerji şirketleri Uniper ve RWE AG ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

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