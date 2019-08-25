Katar'ın yardımı 100 bin yoksul aileye dağıtıldı

Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye Katar tarafından yapılan nakdi yardım dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı nakdi yardımı alabilmek için Gazze'deki postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Gerekli işlemlerini yaptıran Gazzeliler nakdi yardımlarını teslim aldı.