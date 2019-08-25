Son Dakika Haberleri: Katar'ın yardımı 100 bin yoksul aileye dağıtıldı
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Katar'ın yardımı 100 bin yoksul aileye dağıtıldı

1 saat önce

Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye Katar tarafından yapılan nakdi yardım dağıtıldı.

Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye Katar tarafından yapılan nakdi yardım dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı nakdi yardımı alabilmek için Gazze'deki postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Gerekli işlemlerini yaptıran Gazzeliler nakdi yardımlarını teslim aldı.

Gazze, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:38 Kaynak: AA
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