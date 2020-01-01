Katar, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı - Son Dakika
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Katar, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı

6 saat önce

Katar Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırı girişimini kınadı.

Katar, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırı girişimini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırı girişiminin "kabul edilemez ve uluslararası sözleşmelere aykırı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kardeş Irak'taki tüm tarafları, ülkenin geçtiği hassas dönemi atlatmak için itidalli olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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