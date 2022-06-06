Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi

06.06.2022 19:31
Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar- İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bu bağlamda karşılaşılan engellerin aşılması yollarının görüşüldüğü toplantı iki gün sürdü.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed bin Hamad bin Kasım Al Sani ve İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan başkanlığında yapılan toplantıda, ticaret, sanayi, serbest bölge, sağlık, eğitim ve ticaret odası gibi iki ülke arasında ortak öneme sahip çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Tarafların, iki ülke arasında ticaret alışverişinin artırılması, mal, hizmet ve yatırım akışının kolaylaştırılması ve bazı projelerin karşı karşıya kaldığı engellerin aşılması hedefiyle ticaret, yatırım ve sanayi alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Al Sani, bugün dünyanın tanık olduğu değişimlerin iki ülkenin ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini güçlendirmesini gerekli kıldığını söyledi.

Bu durumun, ticaret hacmine olumlu yansıdığını ve 2021 yılında yüzde 34 arttığını ifade eden Al Sani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların, ticaret ve yatırımların güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Al Sani, anlaşmaların, daha önce Katar, İran ve Türkiye arasında imzalanan ulaşım ve transit trafiğinin kolaylaştırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımların korunması ve teşviki için imzalanan anlaşmayı da kapsadığını dile getirdi.

Öte yandan Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ve İran Enerji Bakanı Mehrabiyan'ın bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme ve güçlendirme yollarını ele aldıkları aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı sona erdi - Son Dakika

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