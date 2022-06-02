Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi

02.06.2022 17:05
Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi

Katar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadın gazeteci Gufran Verasine'yi öldürmesini şiddetle kınadı.

Katar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadın gazeteci Gufran Verasine'yi öldürmesini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Verasine'yi öldürmesinin işgalci İsrail'in, silahsız Filistin halkına karşı işlediği korkunç suçlar dizisinin bir yenisi olduğu belirtildi.

Verasine'nin öldürülmesi kınanan açıklamada, olayla alakalı güvenilir adil soruşturma yürütülmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in ifade özgürlüğünü daha fazla ihlal etmesini önlemek için acilen harekete geçme, Filistinlilere ve medya çalışanlarına yönelik şiddeti durdurmak ve onları korumak için tüm önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Verasine'nin, "El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu" belirtilmişti.

Açıklamada, merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistinli yerel kaynaklar, Verasine'nin, el-Halil Üniversitesi'nin Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduğunu ve yerel basın için çalıştığını aktarmıştı.

Verasine'nin öldürülmesi, Filistinli siyasiler ve sivil toplumdan tepki toplarken, 11 Mayıs'ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine benzetilmişti.

YORUMLAR
500
BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi Video: Gezici Kukla Tiyatrosu Batı Şerialı Çocuklara Neşe ve Değişim Getiriyor Video: Gezici Kukla Tiyatrosu Batı Şerialı Çocuklara Neşe ve Değişim Getiriyor
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Katar, İsrail'in Filistinli kadın gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement