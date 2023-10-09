Katar, İsrail ve Hamas arasında esir takası için arabuluculuk yapıyor

Katarlı yetkililer, Hamas tarafından ele geçirilen ve Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını müzakere etmek için Hamas yetkilileri ile acil görüşmeler yaptı.

"MÜZAKERELER OLUMLU BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, Katar'ın Cumartesi akşamından bu yana ABD ile koordinasyon içinde yürüttüğü müzakerelerin "olumlu bir şekilde ilerlediğini" söyledi. Ancak her iki tarafın da direndiği belirtiliyor.