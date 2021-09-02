Katar: "Kabil'deki havalimanında teknik destek sağlama konusunda Türkiye ile iletişim halindeyiz" - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda teknik destek sağlama konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Afganistan konusunu ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan El Thani toplantıda yaptığı konuşmada, havalimanının yeniden açılacağı tarihin henüz net olmadığını ve Katar yönetiminin bu hedefe en kısa sürede ulaşma konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda teknik destek sağlama ihtimali konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını belirten El Thani, "Katar desteğinin havalimanının işletilmesine yardımcı olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

KABİL'DEKİ HAVALİMANINDA İÇ HAT UÇUŞLARI YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Afgan Sivil Havacılık Otoritesi'nden Katar merkezli bir medya kuruluşuna yapılan açıklamada ise Katar teknik ekibinin şu anda havalimanına verilen hasarı değerlendirme çalışmaları yürüttüğü ifade edildi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtilerek, dış uçuşların başlamasının ise biraz daha zaman alacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Katar'dan hava taşımacılığı konusunda yardım isteyeceğiz ve ortaklık anlaşmaları imzalamaya hazırız" denildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)