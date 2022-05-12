Katar Kalkınma Fonu ile Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen gıda güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Katar Kalkınma Fonu ile Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen gıda güvenliğini görüştü

12.05.2022 22:57
Katar Kalkınma Fonu ile Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen gıda güvenliğini görüştü

Katar Kalkınma Fonu ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri Yemen gıda güvenliğini ele aldı.

Katar Kalkınma Fonu ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri Yemen gıda güvenliğini ele aldı.

Katar Kalkınma Fonu Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Halife bin Casim el-Kevari, WFP Yemen Direktörü Richard Ragan ile bir araya geldi.

Görüşmenin yeriyle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, "Görüşmede Yemen gıda güvenliği konusu ele alındı. Ayrıca Yemen'e yönelik yardımlarla ilgili gelişmeler görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Katar Kalkınma Fonu'nun WFP'nin Yemen'deki çalışmalarına 90 milyon dolara ulaşan katkılarına işaret edilen açıklamada, Yemen'de hayat kurtaran yardımlardan 10 milyon insanın istifade ettiği, gıda yardımlarının ise 300 bin insana ulaştığı vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı, Katar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Kalkınma Fonu ile Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen gıda güvenliğini görüştü - Son Dakika


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