Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu - Son Dakika

Katar, kendi kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu bildirdi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Feşt ed-Dibel bölgesi açıklarında Bahreyn bandıralı kruvazörü durdurduğu belirtildi.
Açıklamada, kruvazör mürettebatından biri Bahreynli, ikisi Asya ülkelerinden 3 kişinin, haklarında yasal işlem yapılması amacıyla savcılığa sevk edildiği aktarıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı geçen ay sonu, kara sularına izinsiz giren 2 Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurmuştu.
- Kaynak: AA
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