Son Dakika Haberleri: Katar Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Ankara'ya Geliyor

Katar Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Ankara'ya Geliyor

6 dakika önce

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Katar Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Ankara'ya Geliyor, System.String[]
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın bu kapsamda Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed'le bir araya gelerek, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

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