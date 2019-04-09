Katar Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Ankara'ya Geliyor
6 dakika önce
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın bu kapsamda Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed'le bir araya gelerek, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:06 Kaynak: İHA
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı